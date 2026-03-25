382 компании проходят через цифровую трансформацию со Сбером

Лидерами по вовлеченности стали Тверская, Рязанская, Калужская и Брянская области, демонстрирующие высокую готовность бизнеса к технологическим изменениям. Совокупный объем инвестиций в запуск проектов по комплексной цифровой трансформации превысил 560 млн рублей.

«Сегодня цифровая трансформация становится для бизнеса инструментом роста. С нашей помощью клиенты уже реализуют 86 AI-решений — от предиктивной аналитики до умной автоматизации. Лидерами по внедрению таких решений среди регионов присутствия Среднерусского банка Сбербанка являются Московская, Ярославская, Калужская, Рязанская и Смоленская области. Роль Сбера в этом процессе — быть партнером, который помогает пройти через цифровую трансформацию осмысленно и безопасно. Мы вместе с клиентами оцениваем потенциальный эффект, выстраиваем приоритеты и обеспечиваем практическую реализацию. Главная ценность в том, что цифровая трансформация дает бизнесу измеримые результаты: рост выручки, снижение затрат и повышение качества услуг. И чем раньше компании начнут действовать, тем сильнее будут их позиции в новой экономике», — считает вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Примером компании, с которой Сбер начал сотрудничать в рамках цифровой трансформации в 2025 году, является АО «Окская птицефабрика».

«АО „Окское“ всегда с уважением относилось к технологиям, однако долгое время нашим приоритетом оставалось производство. И мы можем гордиться результатами: сегодня процессы проверки качества яйца автоматизированы с помощью машинного зрения, а роботы взяли на себя упаковку и паллетизацию, избавив людей от монотонного труда. Пришла пора двигаться дальше. Первым шагом стало изменение подхода к документообороту. Нас по-настоящему вдохновили технологии Task Mining (анализ задач) и RPA. Мы не просто хотим ускорить процессы — мы хотим сделать их прозрачными и эффективными. Сейчас мы на финишной прямой получения первого программного робота. Если испытания пройдут успешно, нас ждет масштабная роботизация рутинных операций во всех отделах. Параллельно мы заглядываем в недалекое будущее и изучаем возможность внедрения ИИ-ассистентов на базе LLM. Мы понимаем: цифровая трансформация — это не проект с датой завершения, это непрерывный процесс развития. И сегодняшние шаги — это начало нашего пути к статусу полностью цифровой компании», — добавил генеральный директор АО «Окское» Георгий Лякин.

Сбер, как один из технологических лидеров страны, поддерживает цифровую трансформацию российского бизнеса: оказывает корпоративным клиентам консалтинговые услуги в этой сфере, передает собственный опыт и привлекает партнеров, чтобы дать предпринимателям передовые цифровые решения. Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.