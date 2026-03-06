38% мужчин в России потратят на подарки к 8 Марта более 15 тыс руб

Почти 39% мужчин готовы потратить на подарки к 8 Марта более 15 тыс. рублей, а 30% закладывают бюджет в 10 тыс. рублей. Большинство планируют покупки в последние дни перед праздником, сообщает Газета.ru .

По данным опроса финтех-компании «Займер», 38,8% мужчин намерены выделить на подарок свыше 15 тыс. рублей. Еще 30,1% рассчитывают уложиться в 10 тыс., 19,4% — в 5 тыс. рублей. Не более 2 тыс. рублей готовы потратить 6% респондентов, а 5,7% не планируют дарить подарки.

Самый дорогой подарок 52,5% опрошенных готовят жене или девушке. Для 24,2% главным адресатом станет мать, для 5% — дочь. Еще 11,1% собираются купить всем подарки примерно одинаковой стоимости, а 7,2% — порадовать сестру, бабушку, тетю или внучку.

Большинство мужчин (82,3%) займутся покупками непосредственно перед праздником. Лишь 17,7% приобрели подарки заранее.

«Мужчины серьезно подходят к покупке подарков и поздравлению дам — это видно по суммам, закладываемым на презенты. При этом многие оставляют приготовления на канун праздника или непосредственно 8 Марта, поскольку одним из самых распространенных подарков остаются цветы. По нашим данным, их ожидают получить 37% женщин», — отметили аналитики компании.

Опрос проводился 3 и 4 марта 2026 года среди более чем 1,5 тыс. пользователей сервиса «Робот Займер».

