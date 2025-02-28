360.ru занял 19-е место рейтинга российских СМИ по версии LiveInternet

Согласно данным сервиса LiveInternet, сайт 360.ru оказался в числе двадцати самых популярных российских СМИ по итогам февраля 2025 года, заняв 19-ю строчку рейтинга. Об этом сообщил портал 360.ru .

По информации «Яндекс Метрики», за февраль 2025 года на 360.ru зафиксировано свыше 36 миллионов визитов и 47,8 миллиона просмотров. Уникальная аудитория сайта составила 16,7 миллиона пользователей. По сравнению с февралем 2024 года количество визитов увеличилось более чем в два раза.

Также 360.ru вошел в десятку самых цитируемых интернет-ресурсов, заняв седьмую позицию в рейтинге «Медиалогии» за январь 2025 года.