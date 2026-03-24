36% россиян опасаются слежки через камеры и микрофоны

Более трети россиян опасаются, что через камеры и микрофоны гаджетов за ними могут следить. При этом большинство уверены, что поводов для страха нет, сообщает kp.ru .

По данным опроса, 36% респондентов признались, что боятся слежки через компьютер или смартфон. Участники считают, что через камеру за ними могут наблюдать, а через микрофон — прослушивать разговоры дома. При этом многие отмечают, что не знают, как правильно защитить устройства.

«Сейчас даже кнопочные телефоны научились следить. Китайцы встраивают слежку в java прошивки или в железо», «Стараемся защищать технику как можем. Рекламу блокируем. Не обновляем ПО, когда предлагают, и когда нам не надо», — поделились участники исследования.

В то же время 61% опрошенных заявили, что не боятся слежки. Часть из них не верит в такую возможность, другие считают, что им нечего скрывать.

«Обычному человеку должно быть все равно вообще. Ну, пусть следят и слушают, я даже погромче могу на гитаре поиграть и, спеть», — пошутил один из респондентов.

Еще 3% выбрали вариант «другое». Всего в исследовании приняли участие 2,1 тыс. человек.

