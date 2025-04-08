35,8 тыс заявлений на лицензию на продажу алкоголя подали на портале Подмосковья

На портале госуслуг Московской области подано более 35,8 тыс. заявлений на оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Онлайн-услуга доступна для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА юридического лица, внести сведения о заявителе и об организации и приложить документы.

В услуге работает цифровой сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя. Пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений.

В рамках госуслуги также можно подать заявление на переоформление по причине изменения данных, указанных в лицензии, а также на продление, прекращение или возобновление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Услуга платная, госпошлина за 1 год действия лицензии составляет 65 тыс. рублей. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.