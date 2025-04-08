35,8 тыс заявлений на лицензию на продажу алкоголя подали на портале Подмосковья

Общество

На портале госуслуг Московской области подано более 35,8 тыс. заявлений на оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Онлайн-услуга доступна для юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА юридического лица, внести сведения о заявителе и об организации и приложить документы.

В услуге работает цифровой сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя. Пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений.

В рамках госуслуги также можно подать заявление на переоформление по причине изменения данных, указанных в лицензии, а также на продление, прекращение или возобновление действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Услуга платная, госпошлина за 1 год действия лицензии составляет 65 тыс. рублей. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.