35 предпринимателей встретились в усадьбе Горенки в Балашихе

Особенностью события стала уникальная историческая атмосфера усадьбы, которая создала вдохновляющий фон для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов бизнеса и поиска новых идей. Программа включала экскурсию по территории Горенок, во время которой предприниматели узнали больше про историческое место и его уникальность, кофе-брейк с чаепитием и церемонию награждения лучших предпринимателей и руководителей предприятий.

Организаторы подчеркнули, что мероприятие было направлено на укрепление партнерских связей и развитие делового сотрудничества в регионе. Неформальная обстановка позволила участникам наладить контакты и обсудить перспективы совместной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.