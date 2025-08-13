3,5 км дороги ремонтируют в деревне Васильково округа Клин

Долгое время значительная часть дорог в деревне Васильково округа Клин больше походила на прифронтовые направления. Люди строились, грузовики со стройматериалами разбивали покрытие трасс, для личного транспорта выбора было немного, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как маленькая Ленинградка называли ее. Здесь очень много машин ходили, потому что там все дороги были плохие, а это была единственная дорога, где можно было ездить» — рассказал местный житель Николай Петров.

Местные жители как могли поддерживали состояние дорог своими силами: сами и за свой счет укладывали битый кирпич и щебенку. Сейчас дорожным покрытием занялись муниципальные власти.

«Протяженность автомобильной дороги 3,5 км, выполняются работы подстилающего песчаного слоя и устройства щебеночного покрытия. В ходе ремонта подрядная организация задействуют автогрейдер и каток. Местные жители к качеству претензий не имеют» — прокомментировал работы специалист администрации г. о. Клин Дмитрий Волков.

В настоящее время объем задания выполнен на 40%.

Работы ведутся по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Завершение планируют в сентябре.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.