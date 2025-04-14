35 юных жителей Подмосковья торжественно получили первые паспорта РФ

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На прошедшей неделе в пяти округах Подмосковья прошли торжественные церемонии вручения первых паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

На этот раз атмосферу праздника создали в городских и муниципальных округах Коломна, Орехово-Зуево, Раменский, Черноголовка, Шатура.

В Подмосковье у граждан, которым исполнилось 14 лет, есть возможность получить свой первый документ, удостоверяющий личность, в торжественной обстановке. Для этого при оформлении заявления достаточно сообщить о своем желании специалисту МФЦ, который принимает документы.

Подать онлайн-заявление на замену паспорта гражданина РФ можно самостоятельно через единый портал госуслуг или обратиться к консультантам цифровой зоны центра «Мои Документы».

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.