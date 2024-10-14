32 мигранта, задержанных на складе в Наро-Фоминском округе, выдворят из РФ

Полицейские и росгвардейцы проверили соблюдение миграционного законодательства на территории складского комплекса в деревне Бекасово Наро-Фоминского округа, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В ходе рейда по информационным учетным базам полицейскими проверены 130 граждан стран Средней Азии, работавших на предприятии», — сказала начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, в отношении 32 мигрантов были составлены административные материалы за незаконную трудовую деятельность в стране по статье 18.10 КоАП РФ. Также 22 иностранца дополнительно привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране по статье 18.8 КоАП РФ и двое — за уклонение от исполнения административного наказания по статье 20.25 КоАП РФ.

Как добавила Петрова, каждого из нелегальных мигрантов оштрафовали на 5 тыс. рублей. Также их выдворят из страны.