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32 капитальных здания начали сносить на землях гослесфонда в Истре

По решению суда в Истре начали сносить 32 капитальных здания на землях гослесфонда, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Территория гослесфонда — собственность РФ, а в субьектах она находится в оперативном управлении региональных правительственных структур. В Московской области это Комитет лесного хозяйства Московской области.

Частное лицо или коммерческая структура могут заключить договор аренды лесного участка. Процесс этот строго регламентирован и накладывает существенные ограничения на ведение хозяйственной деятельности. Одно из них — то, что на землях лесного фонда, в лесах имеющих статус защитных не допускается возведение строений, не соответствующих перечню объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для осуществления рекреационной деятельности.

В случае с лесопользователем, который арендовал участок в Рождественском участковом лесничестве Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес», это условие было нарушено. Комлесхоз установил факт нарушения закона и подал иск в суд. По его решению капитальные строения должны быть снесены.

Организация-арендатор, несмотря на многократные уведомления Комлесхоза, повела себя крайне халатно — с декабря 2017 года она уклонялась от выполнения решения суда, хотя по закону обязана была демонтировать строения, а также рекультивировать земли, на которых они располагались.

«Справедливость закона восторжествовала и сегодня 8 гостевых домов, 8 зданий пункта сосредоточения противопожарного и спортивного инвентаря, 8 зданий центра релаксации и 8 беседок — итого 32 объекта, начали сносить силами подрядной организации», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Подрядная организация осуществляет снос за свой счет с последующим взысканием затрат с виновного лица.

После демонтажа строений и уборки строительного мусора земля будет рекультивирована, а также на участке будут проведены необходимые лесовосстановительные работы силами сотрудников Истринского лесничества и Клинско-Истринского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», которые подведомственны комитету лесного хозяйства Московской области.

На основании ст. 7.9 КоАП РФ самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 20 до 50 тыс. руб.;

на должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб.;

на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

Также на виновника возлагается гражданско-правовая ответственность с взысканием затрат на устранение правонарушения.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.