32 человека заблудились в лесах Подмосковья за первый месяц осени

В Подмосковье за сентябрь 32 человек отправились в лес за ягодами и грибами и затруднились найти обратную дорогу. Они или их родные обращались по телефону экстренных служб «112» за помощью. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Для того, чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов. Надо отметить, что в прошлом году в сентябре заблудившихся было значительно больше — почти 250 человек», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Снижение количества заблудившихся в лесу связано, по мнению специалистов, с неурожаем грибов и ягод из-за жаркой и сухой погоды.

Больше всего заблудившихся традиционно пришлось на выходные дни. Так, в г. о. Красногорск потерялся 43-летний мужчина, который ушел в лес без мобильного телефона, искали три дня. В г. о. Клин заблудились в лесу три бабушки — 67, 69 и 86 лет, им повезло, благодаря заряженному телефону, который был у пенсионерок с собой, им оперативно помогли. В Раменском г. о. потерялись трое детей, через несколько часов они смогли самостоятельно выйти из леса, благодаря помощи лесничего, который координировал их действие по телефону.

Большинство заблудившихся в лесах Подмосковья были одеты в камуфляжную форму или неяркую одежду, что значительно затрудняло их поиски лесничими и поисково-спасательными отрядами.

В лесу необходимо обращать внимание на ориентиры: тропы, большие камни и наросты на деревьях — на все то, что поможет вспомнить обратную дорогу. В лесу самое главное — не терять самообладания. Нельзя двигаться в темное время суток, ходить по звериным тропам и выходить на болотистые участки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.