31 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Всемирный день Черного моря, Международный день экономии, Хэллоуин, День сурдопереводчика в России и День работников следственных изоляторов и тюрем в РФ.

Всемирный день Черного моря

Дата отмечается в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран — Россия, Болгария, Румыния, Грузия, Турция и Украина — подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. В этот же день было решено отмечать экологический праздник.

План разработали после того, как поняли, что жизнеспособность морской среды существенно ухудшилась за последние 30 лет. Теперь 31 октября призвано напомнить, что перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление наносит непоправимый ущерб морю.

Международный день экономии

Еще его называют Всемирным днем сбережений. В октябре 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в Милане, где состоялся Первый международный конгресс сберегательных банков. В последний день конгресса — 31 октября — появилась идея отмечать эту памятную дату.

Так появился Международный день экономии. В 1989 году его закрепили директивой ООН. Идея праздника заключалась в том, чтобы все банки были открыты, а население имело возможность переводить сбережения на свои счет. Поэтому в некоторых странах празднование сдвигают на будние дни.

Хэллоуин

Это ночь перед Днем всех святых. Этому празднику не менее 2000 лет, а свои истоки он берет из кельтской культуры. 31 октября кельты отмечали Самайн — приход зимы. В VII веке Папа Бонифаций IV решил отмечать 1 ноября День всех святых, что отвлечь народ от языческих обычаев, но победить их до конца так и не удалось.

Этот праздник особенно популярен за рубежом. Дети наряжаются в монстров и ходят по домам, выпрашивают сладости. Символом этого дня является тыква с вырезанными глазами и вставленными внутрь свечами. Раньше Ирландии и Шотландии страшные маски делали из репы и картофеля, а в Англии для этого использовали свеклу.

День сурдопереводчика в России

Его учредили в 2003 году по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих. На сегодня в стране работают около 900 сурдопереводчиков, на каждого из них приходится до 100 тысяч глухих. Особенно часто переводчики нужны в суде, полиции, налоговой, на приеме у врача.

Язык сурдоперевода долгие годы не признавали. Ситуация изменилась указом президента от 30 декабря 2012 года. Об этом были внесены изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

День работников следственных изоляторов и тюрем в России

Праздник установлен указом директора ФСИН от 14 сентября 2006 года. Именно 31 октября в 1963 году принято решение о создании СИЗО, а раньше заключенные помещались в тюрьмы на время следствия.

В этот день проходят торжественные собрания работников, их награждают грамотами и благодарностями. Именно эти сотрудники выполняют важную работу, отвечая за надежную изоляцию подозреваемых, а также обеспечение прав и свобод граждан.

Именины

Андрей, Гавриил, Давил, Елизавета, Иван, Иосиф, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.