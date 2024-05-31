31 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отметить Всемирный день без табака или подарить цветы близким в честь Дня дарения букетов. С профессиональным праздником следует поздравить адвокатов, сварщиков и работников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ.

Всемирный день без табака

По решению ВОЗ в 1987 году 31 мая стало Всемирным днем без табака. Сейчас он включен в систему всемирных и международных дней ООН.

Этот день призван проинформировать граждан о вреде для здоровья и смертельных последствиях употребления табака, а также пассивного курения. Кроме того, звучит призыв к государствам содействовать уменьшению объемов потребления табака среди населения.

Употребление табака — наиболее часто встречающаяся предотвратимая причина смерти: каждый 10-й взрослый в мире умирает именно из-за этого. Курение еще и ухудшает течение более чем 25 заболеваний.

Каждый год в мире от причин, связанных с курением, умирает более 8 млн человек, в России эта цифра находится на уровне 300-400 тыс. человек.

Всемирный день блондинок

Светловолосые девушки и женщины в последний день весны отмечают собственный праздник. По одной версии, он появился благодаря блондинкам-адвокатам из США, которых их коллеги мужского пола не воспринимали на равных из-за якобы низкого уровня интеллекта. Возможно, что толчком к созданию праздника стала американская комедия «Блондинка в законе», вышедшая в 2001 году.

В России эту дату в первый раз отметили в 2006 году, учредив эксклюзивную премию «Бриллиантовая шпилька» только для блондинок.

По мнению ученых, настоящая блондинка — это редкость, которая вскоре может исчезнуть насовсем. За последние 50 лет количество светловолосых людей уменьшилось с 49 до 14% от общего числа жителей Земли.

День дарения букетов

Он призван напомнить, что для цветов не обязателен повод, ведь букет — это не просто эстафета радости, а еще и выразительный язык чувств.

Дата возникновения традиции дарить букеты неизвестна — цветы сопровождают людей на протяжении всей истории. В Библии говорится о прекрасных цветах, что благоухали в райском саду.

Интересна восточная теория о тайном смысле, языке цветов. С 18 века в Европе издаются цветочные словари, а в 1830 году в Петербурге выходит книга «Селам, или Язык цветов» в переводе Дмитрия Ознобишина, где раскрываются 400 значений растений.

День российской адвокатуры

В среду неофициальный профессиональный праздник у работников адвокатуры. Дата празднования выбрана не случайно: 31 мая 2002 года президент России Владимир Путин подписал новый Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Этот день отмечается в стране с 2005 года, несмотря на то, что не установлен официально. Поздравления специалисты принимают не только от коллег, друзей и клиентов, но и от представителей власти и госструктур.

Кроме того, адвокатские палаты субъектов РФ традиционно проводят 31 мая Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты — гражданам», приуроченного к профессиональному празднику.

День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ

В России 31 мая отмечают День подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ. Дату выбрали в связи с постановлением совета народных комиссаров СССР, которым в 1935 году были учреждены секции по борьбе с беспризорностью и преступностью несовершеннолетних при отделениях милиции.

Тогда страну захлестнула волна детской преступности, поскольку после Первой мировой и Гражданской войн многие дети остались сиротами, лишились жилья и были вынуждены выживать как придется. В СССР для борьбы с детской преступностью создавались трудовые коммуны, детские дома, школы-колонии и детские комнаты милиции.

Сегодня спектр задач и методов подразделений расширился. Например, они защищают детей в случае, если родители уклоняются от своих обязанностей.

День сварщика в России

Этот профпраздник отмечается в последнюю пятницу мая. Дата официально не утверждена, однако имеет довольно долгую историю — ее празднуют с начала 90-х годов ХХ века.

Профессия сварщика появилась в 1802 году, когда русский ученый Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при котором между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. Вскоре это открытие нашло практическое применение — так появилась электрическая сварка.

Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль производства, ведь современный мир — это мир металла. Особенно эта профессия востребована в строительстве, автопроме, добывающих отраслях

Федот Овсяник, Семь дев

31 мая почитают Семь святых дев — 7 мучениц, пострадавших за веру в начале 4 века. Их страдания описаны в житии мученика Феодота — племянника одной из дев. Его также вспоминают в этот день.

Федота на Руси считали помощником весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили о будущем урожае: если к празднику дуб развернет листья, то будет хороший урожай яровых. А если с дуба опадали зеленые листья, это предвещало голодный год.

Еще в этот день традиционно начинали сеять лен.

Именины

В этот день именины отмечают Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан и Юлия.