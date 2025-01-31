31 января: какой сегодня праздник. что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют ювелиров. Еще можно отметить День горячего шоколада или Международный день очистки воды. Православные сегодня вспоминают родителей преподобного Сергия Радонежского.

Международный день ювелира

Свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасной — ювелиры. Идея этой даты возникла в 2002 году во время фестиваля «Золотое кольцо России». Праздник учредили в 2008 году на фестивале молодых ювелиров.

Профессия ювелира является одной из самых древних, так как люди всегда любили себя украшать. Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Именно здесь появились первые украшения из драгоценных металлов и была произведена резьба по камню.

Международный день очистки воды

Главная цель этой даты — напомнить людям о важности качества очистки воды, которую они пьют и используют в быту, ведь без нее человечеству не выжить. Кроме того, она направлена на привлечение внимания к труду специалистов, работающих в данной сфере.

Вода — главный ресурс планеты, важная составляющая ее экосистемы. От качества воды зависит здоровье и благополучие людей, животных и растений. Поэтому не удивительно, что воду называют «краеугольным камнем» жизни.

Также этот день — повод отметить вклад профессионалов, работающих в данной сфере: инженеров, ученых, научных исследователей, техников, операторов очистных сооружений и других специалистов.

День рождения русской водки

В этот день в 1865 году ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой трудился два года. Эта диссертация хранится в музее ученого в Санкт-Петербургском государственном университете.

Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт плюс вода, в зависимости от концентрации растворов и температуры. Ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии систем на организм в работе не говорится. Тем не менее именно к этому событию привязана дата установления Дня рождения водки.

День горячего шоколада

Этот сладкий и горячий напиток придумали древние племена Южной Америки. Развитие горячего шоколада в Европе началось только в XVI веке. После многих проведенных исследований ученым удалось выяснить, что бодрящий напиток имеет множество полезных свойств. Например, он хорошо стимулирует деятельность организма и улучшает настроение.

В XVII веке напиток начали применять в медицине, начали создавать первые рецепты, ингредиентом которых был шоколад или горячий шоколад. Однако в 1700-х годах в напиток начали добавлять молоко, что сделало его не таким крепким. При этом значительно улучшился вкус горячего шоколада, а также уменьшилась стоимость. Теперь горячий шоколад стал доступен всем социальным слоям общества.

Сейчас горячий шоколад остается любимым напитком детей и взрослых. Он может согреть в зимние вечера, поднять настроение, а также подарить заряд бодрости.

День памяти родителей преподобного Сергия Радонежского

Преподобные Кирилл и Мария были боярами и жили в древнем Ростовском княжестве. У них было трое сыновей Стефан, Варфоломей и Петр. Варфоломей после пострига крестился в Сергия.

К концу жизни родители Сергия Радонежского обеднели и перебрались в Радонеж под Москвой. Вскоре они приняли монашеский постриг в Покровском Хотьковом монастыре.

В 1992 году Архиерейский собор РПЦ причислил преподобных Кирилла и Марию к лику святых.

Именины

Сегодня именины отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Илларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай и Сергей.