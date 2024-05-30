30 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 30 мая в мире активисты борются за права женщин, отмечая день феминизма. Медики напоминают о таких болезнях, как астма и аллергия, а в народе празднуют день окрошки и поклоняются преподобной Евфросинии Московской.

Международный день феминизма

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Ежегодно Международный день феминизма, приуроченный ко дню казни Жанны д’Арк, в России и Белоруссии, а также в других странах мира отмечают 30 мая. Данный праздник учредили с целью подсветить неравенство между мужчинами и женщинами, последние из которых имеют гораздо меньше возможностей проявляться и реализовываться в жизни.

День феминизма в разных странах мира отмечают в том числе представители общественных движений, политических партий, государственных учреждений и активисты. Неравнодушные стараются искоренить дискриминацию женщин, а также наладить благосостояние всего общества.

Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

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Всемирная организация здравоохранения учредила день борьбы с астмой и аллергией с целью привлечь внимание общественности к существующей проблеме, повысить информировании об астме и аллергиях, а также, чтобы помочь обладателям заболеваний.

Ежегодно 30 мая активисты пропагандируют об обязательном регулярном обследовании, чтобы выявить недуг на раннем стадии развития и начать с ним бороться. Участники общественных организаций привлекают внимание к проблемам ухода за такими пациентами, проводят просветительские лекции и семинары. Специалисты рассказывают, как поддерживать здоровье при астме или аллергии, чтобы качество жизни не страдало.

День окрошки

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День традиционного холодного супа с квасом или кефиром русской кухне не является официальным праздником, но отмечается населением страны. Окрошка помогает утолить голод и избавиться от жажды в жаркую погоду.

Отметить своеобразный праздник можно приготовлением блюда, а затем съесть его вместе с близкими людьми дома или на природе.

День преподобной Евфросинии, или Евдокия Свистунья

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По церковному календарю, прихожане православной церкви почитают память преподобной Евфросинии Московской, которую в народе прозвали Евдокией Свистуньей. Название «свистунья» появилось из-за ветров, которые, как правило, в этот день издают звук, напоминающий свист.

Чудеса стали происходить во время шествия преподобной Евфросинии к Вознесенскому монастырю, который стал ее последней обителью. Порядка 30 человек, которые коснулись одежды святой, исцелились от всех болезней.

Именины

Именины 30 мая празднуют Степан, Николай, Афанасий, Адриан, Ефросинья и Евдокия.