30 лет спустя: впереди — интересные дела и проекты в Университете «Дубна»

Своими воспоминания об учебе в Университете «Дубна» поделилась выпускница одного из первых наборов, ныне доцент Факультета Естественных Инженерных Наук (ФЕИН) Савватеева Ольга Александровна, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ольга Александровна поступила в Университет «Дубна» в первые годы его создания и ни разу не пожалела о своем выборе. Учеба в этом высшем учебном заведении дала ей всю необходимую базу для будующей карьеры.

Сейчас она преподает на кафедре экологии и наук о Земле различные учебные дисциплины, которые связаны с экологией и информационными технологиями. Ее научный интерес не утихает к исследованиям экологических рисков, а также рисков для здоровья населения урбанизированных территорий.

Доцент ФЕИН дипломант национальной премии «Серебряный голубь» и национальной экологической премии «Экомир», а также дипломант ежегодного смотра-конкурса «Эколог Подмосковья» в разных номинациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.