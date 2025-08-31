30 августа город Ступино отметил свой 87-й день рождения

Глава горокруга Ступино Сергей Мужальских вместе с жителями прошел по праздничным площадкам в День города, 30 августа. На «Аллее знакомств» были фотозоны с героями мультфильмов, игры, мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации.

На «Промышленном бульваре» были креативные развлечения. Особый интерес у людей вызвала площадка «VPK Робототехника» с 3D-принтером. Также посетителей порадовала зона предприятия СМК. Там они могли раскрасить картины по номерам с видами на Ступино.

Рядом находился подарок для ценителей машин — там проходил фестиваль ретроавтомобилей. Мужальских поговорил с жителями Ступина. По его словам, праздник подарил городу тепло, радость и объединил людей.

Для жителей и гостей города было организовано более 60 точек торговли, где они могли приобрести множество различной памятной продукции. Фудкорты и продуктовые ярмарки предлагали желающим попробовать выпечку, сладости и другие блюда, а также освежиться лимонадами, коктейлями, согреться горячим чаем и кофе.

День города Ступино отмечали 30 августа. Ему исполнилось 87 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.