3 жителя Подмосковья заняли призовые места на хакатоне по ИИ в ЮФО

Участники с использованием искусственного интеллекта разработали решения по оценке маркировки продуктов детского питания, инструменты моделирования продаж, приложения по определению соответствия уровня цен на социально значимые товары и другие системы и программные модули.

Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах, в каждой задаче команды боролись за призовой фонд в 600 тыс. рублей: за первое место — 300 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, за третье — 100 тыс. рублей. До финальных защит дошли 113 команд — 70% от команд на старте соревнования.

Кейсодержателями хакатона выступили Министерство культуры РФ, АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», компания «Акселератор возможностей» совместно с инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьевы горы», Секретариат зампредседателя правительства ДНР, рекламное агентство Media Wise и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России.

«Большое спасибо всем спикерам, всем лекторам, всем участникам, всем кейсодержателям. В текущем году мы бы хотели усилить образовательный трек нашего проекта. Я надеюсь, что вы в деле, что вы все с нами», — выступила с благодарственной речью руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Победителем в кейсе от рекламного агентства «Media Wise» стала команда «ПриМат», в состав которой вошел Всеволод Жаров из города Одинцово. Участники занимались разработкой инструмента для быстрого и качественного построения эконометрической модели на основе исторических данных.

«Получил важный опыт работы и анализа временных рядов», — поделился Всеволод Жаров.

Второе место в кейсе компании «Акселератор возможностей» совместно с инновационным научно-технологическим центром МГУ «Воробьевы горы» заняла команда «AAA IT», в состав которой входит Иван Бутаков из Долгопрудного. Конкурсанты занимались созданием программного модуля для семантической классификации документов. Иван отметил, что ему очень понравилась командная работа на данном хакатоне.

В кейсе от АО «Негосударственный пенсионный фонд «Будущее», где конкурсанты занимались разработкой прототипа сервиса прогнозирования динамики лояльности участников НПО, второе место заняла команда «Зумеры и Бумеры», в состав которой вошел Владимир Дюкарев из города Лобня.

По итогам хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

«Для нас сейчас цифровизация является одним из приоритетных направлений, как для банка, так и для всей отрасли. В этом смысле, то, что вы делаете, это действительно важная работа, и участие в подобных проектах это очень хорошее начало для того, чтобы реализовывать проекты, которые будут менять разные отрасли, развивать страну, делать ее более экономически эффективной», — поделился ректор АНО ДПО «Академия ПСБ» Алексей Нечаев.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

Организатор конкурса — министерство экономического развития РФ. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», технологические партнеры проекта: Yandex Cloud и VK.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.