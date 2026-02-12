3 тыс девятиклассников Домодедово прошли итоговое собеседование по русскому языку

В школах городского округа Домодедово 11 февраля около 3000 девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоговое собеседование по русскому языку прошло во всех образовательных учреждениях Домодедово. Экзамен является обязательным этапом допуска к государственной итоговой аттестации и направлен на проверку устной речи школьников.

Каждому участнику на выполнение заданий отводилось 15–16 минут, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья время увеличивалось в два раза. Собеседование включало четыре этапа: чтение текста вслух, пересказ с цитатой, описание иллюстрации и диалог с экзаменатором. Оценку давал учитель русского языка, находясь вне поля зрения школьника.

По информации управления образования, мероприятие выявляет навыки спонтанной речи, умение формулировать мысли и строить логичные высказывания. Для тех, кто не смог пройти испытание или получил незачет, предусмотрены резервные дни пересдачи — 11 марта и 20 апреля 2026 года.

Многие ученики отметили, что формат собеседования позволил им проявить себя. Впереди у девятиклассников основной этап итоговой аттестации, на подготовку к которому остается достаточно времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.