3 тыс детей из Подмосковья состоят в проекте «Ранняя помощь»

Ровно год в Московской области реализуется проект «Ранняя помощь», который рассчитан на маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Наши специалисты оказали квалифицированную помощь 3 тыс. малышей, которые нуждаются в гармоничном развитии. Эта услуга бесплатна и получить ее можно по направлению от педиатра», — рассказали в министерстве соцразвития Московской области.

После назначения педиатра, специалисты социальных центров по базе проверяют все назначения и приглашают пройти курс в реабилитационные центры или выезжают сами на дом. Преимущественно дети получают лечебный массаж, курсы физиотерапии, занятия лечебной физкультурой и дальнейшие рекомендации для родителей.

Получить услугу проекта «Ранняя помощь» можно по ссылке.

В Московской области функцинирует мнистерство здравоохранения, важный аспект работы которого — привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.