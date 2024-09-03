3 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуется День солидарности в борьбе с терроризмом, День прощания, а также отмечается День воинской славы России — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

День воинской славы России — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

До 2020 года День окончания Второй мировой войны отмечался 2 сентября. Он был утвержден в знак памяти о соотечественниках, проявивших героизм и преданность своей Родине при выполнении решения Ялтинской конференции 1945 года по Японии. С 2020 года праздник перенесли на 3 сентября.

Во время Второй мировой войны Япония состояла в союзнических отношениях с фашистской Германией. Акт о капитуляции последней был подписан 8 мая 1945 года в Берлине. Затем СССР и союзные государства вступили в войну против Японии.

В итоге она капитулировала 2 сентября 1945 года, а разрушительная Вторая мировая война была завершена.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Памятная дата связана с трагическими событиями, которые проходили в Беслане 1–3 сентября 2004 года. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди которых 186 детей.

В этот день вспоминают жертв Беслана, Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и других террористических актов. Кроме того, праздник был утвержден в знак почета сотрудников правоохранительных органов, погибших при спасении мирных граждан.

День прощания

3 сентября в России отмечают День прощания или, как его именуют в народе, Шуфутинов день. Начало праздника уходит корнями к 2011 году, когда был опубликован снимок американского рэпера Рика Росса со строкой из шлягера Михаила Шуфутинского «3 сентября».

Снимок моментально стал популярным, как и песня, написанная в 1993 году Игорем Крутым и Игорем Николаевым.

Отметить праздник можно из любого уголка планеты — достаточно включить шлягер.

В Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы

По преданию Владимирскую икону Богоматери написал в I веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым сидели Иисус Христос и Богородица. В середине XII века ее вручили великому князю Юрию Долгорукому.

Его сын Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе Владимира.

В 1395 году чудотворная Владимирская икона была перенесена в Москву. Считается, что она спасла город от нашествия среднеазиатского хана Тимура.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Рафаил, Фаддей.