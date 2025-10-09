3 победителей из Подмосковья стали экспертами «Созвездия Флагманов образования»

Подведены итоги конкурса в экспертное сообщество проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году экспертами стали 100 педагогов, управленцев и лидеров мнений сферы образования из 53 регионов России. Среди победителей — три представителя Московской области. Об этом сообщают организаторы проекта.

Новые эксперты сообщества «Созвездие Флагманов образования» будут работать в регионах над развитием профессиональных сообществ и распространением эффективных практик. Они помогут внедрять современные подходы в управлении образованием, наставничестве, воспитании и медиа, поддерживать государственные инициативы.

«На конкурс в экспертное сообщество подали заявки 6491 человек, из них мы выбрали 100 лучших педагогов, которые станут лицом проекта в своих регионах. Они получат статус эксперта и будут представлять проект в регионах и на федеральных площадках, также смогут выступать спикерами, модераторами и наставниками, транслировать лучшие практики и усиливать влияние проекта в сфере образования», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

В октябре победители примут участие в стратегической сессии по развитию экспертного сообщества в 2026 году, которая пройдет на Байкале. Мероприятие включает культурно-просветительскую программу с посещением музеев «Тальцы» и Кругобайкальской железной дороги.

От Московской области победителями конкурса в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали:

Малюкова Ирина Николаевна — директор по персоналу Павловской гимназии

Голубицкая Татьяна Анатольевна — руководитель программы развития отраслевых центров компетенций Корпоративной Академии Росатома

Деодатова Анна Владимировна — учитель английского языка Новобытовской средней общеобразовательной школы

Более 20 лет Ирина Малюкова в сфере управления персоналом, из которых более 10 лет в сфере образования. Является сооснователем сообщества директоров по персоналу частных школ HR&Education. Спикер Салонов образования (БМСО, ММСО, EdExpert), региональных школ кадрового резерва. Также Ирина разрабатывает программы наставничества молодых педагогов. Участие в сообществе «Созвездие Флагманов образования» позволит ей не только передавать свои наработки и опыт, но и получать ценную экспертную поддержку от коллег. Мотивацией участвовать в конкурсе для нее стала возможность выйти на иной уровень достижений и применения компетенций.

Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стало для меня отличной возможностью соотнести собственный профессиональный опыт с практиками коллег и современными вызовами системы образования. Я с нетерпением жду встречи с участниками, ведь именно такие сообщества формируют пространство совместного поиска решений. Я знаю, как развивать кадровый потенциал школы, мотивировать педагогов и создавать программы стимулирования, которые удерживают талантливых учителей в профессии. В сфере моих профессиональных интересов — выстраивание внутренних коммуникаций внутри школы, развитие профессиональных сообществ, а также разработка эффективных программ наставничества и менторинга. Важно не просто работать в своей школе или в рамках отдельных проектов, но и видеть себя частью широкой профессиональной команды. Когда каждый специалист вносит свой вклад, складывается общая картина современных тенденций и создаются новые практики, которые могут быть полезны всей системе образования», — отмечает директор по персоналу Павловской гимназии Ирина Малюкова.

Татьяна Голубицкая — эксперт в области корпоративного образования и развития человеческого капитала с 23-летним опытом в ведущих промышленных корпорациях России. Ее карьерный путь – более 20 лет последовательного движения в корпоративном образовании. Начинала с разработки учебных программ на литейном заводе КАМАЗа, а сегодня координирует сеть отраслевых центров компетенций в Госкорпорации Росатом. Это путь от обучения людей к изменению систем образования в целом. В конкурсе «Созвездие Флагманов образования» ее мотивировала возможность стать частью профессионального диалога, чтобы вместе с соратниками/коллегами формировать будущее отечественного образования.

Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это путь к личной трансформации. Я верю, что в сообществе будет полезна моя экспертиза — я могу предложить сообществу свой практический опыт на стыке образования и промышленности. Я готова быть наставником для коллег и соавтором новых образовательных решений для страны, — сообщает руководитель программы развития отраслевых центров компетенций Корпоративной Академии Росатома Татьяна Голубицкая.

Анна Деодатова учитель с многолетним стажем, автор популярного блога «Быть классной». За годы работы в школе Анна зарекомендовала себя не только как талантливый педагог, умеющий находить подход к каждому ученику, но и как новатор, стремящийся внедрять в образовательный процесс современные методики и технологии. Участие в конкурсе «Созвездие Флагманов образования» для педагога — это возможность представить свой опыт широкой аудитории, обменяться знаниями с другими педагогами и внести свой вклад в развитие российского образования.

«Участие в конкурсе „Созвездие Флагманов образования“ стало для меня уникальной возможностью взглянуть на сферу образования под совершенно новым углом. Меня поразил высокий уровень профессионализма и энтузиазма всех участников, а также готовность экспертного сообщества делиться передовыми знаниями и инновационными подходами. Особенно ценным стало общение с коллегами из разных регионов, обмен опытом и идеями. Мы обсуждали актуальные проблемы образования, искали пути их решения и совместно разрабатывали новые стратегии развития. Это было невероятно вдохновляюще! Конкурс позволил мне не только расширить свой профессиональный кругозор, но и получить конкретные инструменты и методики, которые я уже успешно применяю в своей работе. Например, я узнала о новых подходах к персонализации обучения и эффективным методам мотивации студентов. Я уверена, что участие в „Созвездии Флагманов образования“ стало важным этапом в моей профессиональной карьере. Этот опыт помог мне не только повысить свою квалификацию, но и укрепить веру в то, что вместе мы можем сделать образование лучше и доступнее для каждого», — отметила учитель английского языка Новобытовской средней общеобразовательной школы Анна Деодатова.

Конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» включал многоступенчатый отбор, требовавший профессиональных знаний и ярко выраженную лидерскую позицию. Проверку заданий и собеседования проводили действующие эксперты сообщества.

Сообщество экспертов «Созвездие Флагманов образования» помогает продвигать лучшие образовательные практики, поддерживать развитие кадрового потенциала регионов и объединять активных педагогов по всей стране. Благодаря их работе эффективные решения и успешные модели управления становятся доступными большему числу школ, педагогов и управленцев. Это усиливает систему образования в целом и помогает реализовывать государственные инициативы, направленные на развитие человеческого капитала в России.

Регистрация в проект продолжается: до 19 октября участники могут присоединиться к конкурсным трекам «Медиа», «Государство» и «Культура», а до 4 ноября – к треку «Наставничество». Каждый из них открывает доступ к «Оценке компетенций», образовательным курсам и практическим заданиям, за выполнение которых можно получить сертификат. Кроме того, есть полезные цифровые сервисы проекта – «Библиотека контента» и «Каталог возможностей» от партнеров, а также спецпроект «СВОи. Разговоры с героями». Подробнее на сайте: https://flagmany.rsv.ru./.

Участники могут не только проверить свои силы, но и завести новые профессиональные контакты, найти наставника или наставляемого, а также получить уникальные возможности для карьерного и личностного роста.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.