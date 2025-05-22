3 недели осталось для выбора территорий для благоустройства в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжается голосование по выбору приоритетных территорий для благоустройства в 2026 году, до его окончания осталось три недели, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На „Госуслугах“ продолжается отбор территорий для благоустройства в рамках федеральной программы „Формирование комфортной городской среды“, входящей в состав нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ в 2026 году. Жители городского округа Люберцы могут отдать свой голос за один из шести объектов: Красковский карьер; сквер „Аллея Мира“; набережная Кореневского пруда; сквер Победы в Малаховке; береговая линия пруда Шевченко; Каштановая аллея в Октябрьском», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Глава Люберец напомнил, что проголосовать можно до 12 июня на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через планшеты у волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.