3 млн за сломанную ногу: уральский бренд заплатит пострадавшей покупательнице

Покупательница отсудила у сети магазинов «Золотое яблоко» крупную сумму. Она получила травму во время шопинга, сообщает E1.RU .

Женщина поскользнулась на разлитой маслянистой жидкости накануне Нового года, сломала ногу и обратилась в суд за компенсацией. Решение было вынесено еще в конце 2025 года.

Сам факт падения в магазине сторона ответчика не оспаривала — спор случился из-за суммы выплаты. Пострадавшая женщина 1960 года рождения изначально требовала в два раза больше.

В ходе разбирательства выяснилось, что на больничном она провела лишь несколько недель. В остальное время она продолжала работать на высокооплачиваемой должности и получала зарплату. Суд учел эти обстоятельства и частично удовлетворил иск, назначив выплату в размере чуть более 3 миллионов рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.