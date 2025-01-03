3 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно устроить вечеринку с разными напитками и огоньками в честь Дня рождения соломинки для коктейлей и Дня бенгальскиx искp и гирляндныx огней. Отмечая Праздник сонного дня, можно подольше поваляться в постели без зазрения совести.

День рождения соломинки для коктейлей

В 1888 году американскому предпринимателю Марвину Стоуну пришла идея создать соломинку для питья коктейлей. По легенде он придумал это изобретение, когда пил напиток и думал о плохом состоянии своего бизнеса. Тогда соломинки были ржаными и при питье размокали, оставляя волокна на зубах.

Стоун смог сделать соломинки из манильской бумаги, которая обладала высокой прочностью, и запатентовал идею 3 января 1888 года. Уже через два года этот продукт стал его основным бизнесом. Интересно, что до 1906 года соломинки изготавливались вручную.

Позднее его изобретение доработали, благодаря чему соломинки стало возможным сгибать. Это пригодилось не только любителям коктейлей, но и лежачим пациентам больниц, которым пить в кровати иначе было бы неудобно.

Международный день души и тела

В ХХ веке американский психолог Луиза Хэй нашла подтверждения психосоматической природы большинства недугов.

Этот праздник создан, чтобы напомнить людям, что физическое состояние организма и внутренний мир должны находиться в гармонии. В этот день важно делать упражнения, которые включают в себя использование различных практик, направленных на улучшение самочувствия с помощью медитации, йоги.

Праздник сонного дня

Он создан, чтобы помочь организму отдохнуть и выспаться. Спать днем также полезно, как и ночью.

Полноценный отдых и сон способствует восстановлению физических сил и психологического состояния. Людям важно помнить, что недостаток сна плохо сказывается на привлекательности, а также на состоянии здоровья.

Сон — это не только залог долголетия, но и хорошего физического состояния, активности и трудоспособности. Сон регулирует биологические ритмы и другие процессы в организме.

День бенгальскиx искp и гирляндныx огней

Гирляндами украшаются елки и дома, улицы и деревья, а бенгальские огни — неотъемлемая атрибутика Нового года и Рождества. Они придают не только праздничную атмосферу, но и дарят приподнятое новогоднее настроение. Гирлянды и бенгальские огни символизируют тепло, надежду и радость.

Первые гирлянды появились в древние времена, их называли «Огоньки фей». Они были символом не только эльфов и фей, но и умерших, которые тщательно оберегали родных людей от опасности в мире.

В этот день можно устроить в доме небольшое световое шоу: включить гирлянды, свечи и лампы, а еще зажечь бенгальские огни. Это создаст уютную атмосферу и позволит насладиться красотой огоньков. Также можно устроить фотосессию, используя гирлянды и бенгальские огни для создания необычных снимков.

День памяти святителя Петра

Русская православная церковь чтит память Святителя Петра, митрополита Московского и всея России, который стал известен за сотворенные им чудеса. Он был первым митрополитом, который жил в Москве, а не во Владимире или Киеве.

Еще ребенком он поступил в монастырь, где с течением лет за добродетельную подвижническую жизнь был удостоен сана иеромонаха. Тогда он ушел из монастыря и основал обитель на берегу реки Ратс. Позднее там появился Новодворский монастырь.

Петр бережно заботился о вверенной ему земле, призывал враждовавших князей к миролюбию и даже ездил к монгольским ханам за грамотой об охране русского духовенства. За свою жизнь многие чудеса исполнились благодаря его молитвам. В 1339 году Петра причислили к лику святых. День его кончины, 3 января, отмечает РПЦ.

Прокопьев день

Также 3 января чествуют юродивого христианского святого блаженного Прокопия. Он родился в крестьянской семье в 1578 году и в возрасте 12 лет попал под удар молнии. Ребенка отправили на лечение в Успенский Трифонов монастырь, где его выходили. С юности он начал делать предсказания о болезнях и выздоровлениях, пожарах и других происшествиях. В том числе он предсказал день собственной смерти в 1627 году.

На Руси Прокопьев день также получил название Полукорма, ведь к этому дню как раз тратилась половина корма для домашнего скота.

День рождения писателя Джона Толкина

Будущий создатель «Хоббита» и «Властелина колец» родился в 1892 году в Блумфонтейне в Африке. Когда ему было 3 года, умер его отец, а мать с детьми вернулась в Англию. Она старалась дать детям хорошее образование, учила их латыни, немецкому, греческому и французскому языкам, рисованию, каллиграфии и так далее.

В подростковом возрасте после смерти матери мальчик изучает языки, а также изобретает собственные. В 1911 году он поступает в Оксфорд, где продолжает занятия филологией.

Первый роман «Хоббит» Толкин опубликовал в 1911 году, а в середине 1950-х годов вышли три книги «Властелина колец».

Именины

В этот день свои именины отмечают Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей и Ульяна.