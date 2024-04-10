3 города Подмосковья показали хорошие результаты в индексе качества жизни

Три города в Подмосковье показывают хорошие результаты сразу в нескольких категориях индекса качества жизни ВЭБ.РФ. Это благоустройство, качество жилищных условий и возможности дошкольного образования, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Комплексный показатель «Благоустройство» в Одинцове оценили в 81,4 балла при том, что среднее для городов индекса значение — 55,46 балла. Площадь скверов и парков в Одинцове составляет 85,82%, а в среднем по стране — 62,34%. Одинцово считают ухоженным и красивым 71,23% жителей, что на 20% превышает показатели других городов индекса.

По жилищным условиям хорошие результаты показал Клин, набрав 71,28 балла. Он опередил средние значения индекса на 16 пунктов. Темпы капремонта в городе находятся на уровне 81,55%, в то время как в городах индекса этот показатель в среднем находится на уровне 22,7%. Износ коммунальных сетей в Клину оказался значительно ниже, чем в целом в стране, — всего около 1%.

Орехово-Зуево набрало почти 70 баллов в комплексной оценке возможностей для образования. Пешая доступность детских садов в Орехово-Зуеве является одной из самых высоких в стране — 98,5%. В городе в первую смену учатся 94,15% учеников, а в среднем по городам индекса — 77,12% школьников.

«Система индекса позволяет городским управленцам выявить и тиражировать самые востребованные людьми решения, бизнесу — определить перспективные ниши и оценить эффекты от проектов и программ, а обычным горожанам — выбрать место для отдыха или учебы. База индекса постоянно развивается за счет как объективных и субъективных данных, так и цифровой аналитики», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Индекс ВЭБ.РФ по более чем 350 показателям рассчитывают для 218 крупнейших городов России, исключая две столицы. Пользователи открытой аналитической базы — обычные горожане, бизнес и власть.