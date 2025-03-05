3 детей участника СВО получили полмиллиона рублей алиментов

Житель Подмосковья, заключивший контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, погасил алиментную задолженность в размере около 545 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей поступило в Серпуховский районный отдел судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области из Саранска. Судом было определено, что мужчина обязан выплачивать алименты в размере ½ части всех своих доходов ежемесячно. Однако на момент обращения в судебные органы у должника уже накопилась значительная задолженность.

В рамках исполнения судебного решения судебный пристав вынес постановления об ограничении прав должника: ему был запрещен выезд за границу и регистрационные действия в отношении его земельного участка. Мужчина не имел официального трудоустройства и стабильного заработка, хотя и получил направление в кадровый центр Подмосковья, но не предпринял никаких мер для трудоустройства.

Длительное игнорирование обязательств привело к составлению протокола об административном правонарушении, по которому суд назначил должнику 40 часов обязательных работ. Только после применения административных мер мужчина начал частично погашать задолженность, которая к тому моменту превысила полмиллиона рублей.

В январе текущего года на депозитный счет отдела поступило 300 000 рублей в счет погашения алиментов. Во время одного из приемов должник уведомил судебного пристава о заключении контракта о военной службе, предоставив информацию для удержания текущих алиментных платежей.

В результате целенаправленного применения мер принудительного взыскания трое детей получили законные алименты — задолженность была погашена полностью, и на днях поступил первый платеж по текущим алиментам. Дальнейшее исполнение решения суда о взыскании алиментов находится на контроле судебных приставов.

В прошлом году приставы Подмосковья взыскали с должников более 52 млрд рублей.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.