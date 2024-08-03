3 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается День арбуза, в честь него можно собраться дружеской компанией и купить большую сладкую ягоду. Также в этот день в 1959 году открылся первый Московский Международный кинофестиваль.

День арбуза

Этот праздник впервые начали отмечать в Америке. Эта страна занимает первое место в мире по числу поедаемых арбузов. Летом арбузы в США также популярны, как и гамбургеры круглый год.

Арбуз — некалорийный продукт, при этом он хорошо утоляет жажду. Свою популярность он поддерживает в каждой стране. Поэтому можно сказать, что праздник международный. При этом автор праздника остался неизвестным.

Историки уверены, что родина арбуза — Южная Африка. Уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего царства в XX веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании (например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона).

День памяти святого пророка Иезекииля

Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Он был священником. Во время второго нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора ему было 25 лет. В это время вместе с царем Иехонией II и многими другими иудеями его отвели в Вавилон.

В плену к нему пришло видение, в котором он увидел будущее еврейского народа и всего человечества. Иезекиилю в видение предстало сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем — таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших лица: человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом — подобие престола как бы из сверкающего сапфира. На престоле сидело подобие человека.

Церковь растолковало это видение так: подобие человека — прообраз Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим. Особенно важны два знаменательных видения пророка — о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь.

Открылся первый Московский Международный кинофестиваль

3 августа 1959 года открылся первый Московский Международный кинофестиваль (ММКФ). Его девиз — «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!».

Большого приза удостоился фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», приз за технический прогресс в кинопроизводстве получила китайская картина «Новая история старого солдата».

В 1972 году ММКФ стал в один ряд с группой фестивалей класса «А» вместе с Каннским, Берлинским, Венецианским. С 1989 года главный приз фестиваля — «Золотой Георгий».

День рождения ученого Бориса Курчатова

Курчатов родился 3 августа 1905 года в поселке Симский завод бывшей Уфимской губернии (сейчас город Сим Челябинской области), в семье землемера и учительницы. Он — младший брат физика, академика Игоря Курчатова.

Работая в Ленинграде, Курчатов трудился вместе с сотрудниками Радиевого института. В этот период совместно с его братом проводятся первые работы по физике диэлектриков и полупроводников. Их результаты послужили основой для разработки теории сегнетоэлектриков.

Борис Курчатов провел важные исследования в области твердых выпрямителей и разработал сульфатный выпрямитель, позволяющий работать с гораздо более высокими плотностями тока, чем было возможно до этого. Вместе со страшим братом, Л. В. Мысовским и Л. И. Русиновым он является первооткрывателем ядерной изомерии брома, что было одним из крупных достижений того времени.

По результатам своей научной деятельности Курчатова опубликовано свыше 150 научных работ и авторских свидетельств.

Именины

Именины 3 августа отмечают Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен и Федор.