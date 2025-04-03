3 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

3 апреля отмечают День рождения штрих-кода и День рождения мобильного телефона

3 апреля 2025 года отмечают Всемирный день вечеринки, праздник Кирилла Катаника, День рождения штрих-кода, День рождения мобильного телефона.

Всемирный день вечеринки

3 апреля во всем мире отмечают Всемирный день вечеринки. Праздновать дату с помощью отдыха решили, чтобы люди подняли себе настроение, повеселились и получили позитивные эмоции.

В этот день принято ходить на вечеринки и отдыхать. Делать это можно как с друзьями, так и в кругу семьи. Предполагается, что положительные эмоции, полученные во время процесса, улучшат эмоциональное состояние и сблизят людей.

Праздник Кирилла Катаника

Православные 3 апреля 2025 года чествуют Кирилла Катанского. Он проживал на территории Сицилии в 1-2 веках.

На Руси его называли Кириллом Катаником. Считалось, что в эту дату появлялась последняя возможность проехаться с ледяной горки.

Если есть санки и снег, то на них необходимо покататься, а затем почистить. После этого предстоит спрятать предмет до следующей зимы.

День рождения штрих-кода

3 апреля 1973 года фирма IMB показала разработку UPC. Она была одной из самых популярных линейных символик штрих-кода.

В наше время эта разработка пользуется огромной популярностью. С помощью штрих-кода можно найти товар, оплатить счет или даже перевести чаевые.

День рождения мобильного телефона

3 апреля 1973 года появился мобильный телефон. В эту дату инженер фирмы Motorola Мартин Купер первым в мире позвонил по такому устройству.

Мужчина связался с сотрудником конкурента — Bell Laboratories. Во время беседы он с издевкой сказал, что говорит по мобильному телефону.

Именины

Сегодня именины у Владимира, Кирилла и Якова.