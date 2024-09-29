29 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

С профессиональным праздником сегодня поздравляют машиностроителей и ЛОРов. Также в календарь на 29 сентября занесены Всемирный день сердца и Международный день глухих.

День машиностроителя

В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают машиностроители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Этот день ведет свою историю с светских времен.

Благодаря работе машиностроителей существует личный, общественный, сельскохозяйственный и другие виды транспорта. Он сопровождает человека на протяжении всей жизни — добраться на работу, на праздник, домой. Для всего этого нужен транспорт.

К машиностроению относятся не только автомобили. Сюда входят станки, оборудование, ядерные реакторы, подводные лодки, космические корабли, пылесосы, стиральные машины и многое другое. Отрасль является важнейшей в промышленности, одним из ее главных потенциалов.

В День машиностроения для представителей отрасли проводят праздничные мероприятия на заводах, концерты, конкурсы, торжественные выступления. Лучшие специалисты получают грамоты за успехи в работе и труде.

Всемирный день сердца

29 сентября отмечают праздник, цель которого — повышение информированности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний, — День сердца. Проводит его Всемирная федерация сердца и ее партнеры в разных странах.

Впервые Всемирный день сердца отметили в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке Всемирной организации здравоохранения. До 2011 года его отмечали в последнее воскресенье сентября, но потом закрепили дату — 29 сентября.

Каждый год миллионы людей умирают из-за болезней сердца и сосудов. Эти заболевания стали основной причиной смертности. Поэтому важно повышать информированность об опасности сердечно-сосудистых заболеваний и своевременно обращаться к врачу.

Международный день глухих

Его празднуют каждый год в последнее воскресенье сентября. Этот день учредили в 1958 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

В конце сентября традиционно рассказывают, с какими проблемами ежедневно сталкиваются глухие люди. По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Слух можно потерять из-за травмы, болезни или каких-то пороков.

Общаются глухие люди при помощи языка взглядов и жестов. В 1760 году аббат де Л’Эпе стал основателем первой школы во Франции — Парижского института глухих. Аббата считают основоположником мимического метода общения.

В истории встречаются многие известные глухие люди. Это и Виктор Гюго — автор «Собора Парижской Богоматери», и Людвиг Ван Бетховен — величайший композитор, и Антонио Станьоли — один из итальянских художников, и многие другие. Глухота не помешала им стать великими и достичь огромных успехов.

День отоларинголога

Также в этот день отмечается профессиональный праздник отоларингологов (ЛОР). Они занимаются изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний указанных органов.

Специалисты в данной области появились еще в Древнем Египте и Греции. Однако в России данное направление начало развиваться в середине XVIII века. Тогда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах.

В этот день специалисты в области отоларингологии принимают поздравления от коллег. Для них проводятся праздничные концерты, награждения и чествования.

Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах

Этот день призван обратить внимание государственного и частного секторов на проблему, спланировать действия по сокращению пищевых отходов и продовольственных потерь.

С 2014 года на Земле растет число людей, которые страдают от голода, поэтому важно обратить внимание на то, что огромное количество пищевой продукции теряется или оказывается в отходах. Порядка 14% теряется на этапе от сбора урожая до поступления в торговлю.

В случае попадания пищи в отходы ресурсы, которые были затрачены на ее производство, пропадают зря. Помимо этого, пищевые отходы на свалках образуют выбросы парниковых газов.

Торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге

29 сентября 1907 года в Санкт-Петербурге провели торжественное открытие трамвайного движения. Инженер, один из авторов данного транспортного проекта Генрих Графтио сам провел первый трамвай по маршруту от Адмиралтейства по Конногвардейскому бульвару, через Благовещенский мост до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова.

История трамвайного движения в городе начиналась сложно. Во многих крупных городах страны к этому моменту уже ходили вагоны на электрической тяге, а в Петербурге их появлению мешало сопротивление владельцев коночных парков. Но в 1898 году подготовка к эксплуатации трамвая в городе началась. Проект подготовили к 1904 году, а через год начали его реализовывать. Среди участников был и талантливый инженер Яков Гаккель.

В 1908 году в российской столице работали уже девять трамвайных маршрутов.

День рождения живописца Микеланджело да Караваджо

Микеланджело Меризи да Караваджо родился 29 сентября 1571 года в Милане. Искусству рисования он обучался в Милане в 1584–1588 годах у С. Петерцано.

В начале 1590-х годов он переехал в Рим, где работал свыше 10 лет. А с 1606 года много путешествовал по Италии.

В своем творчестве Караваджо всегда был подчеркнуто оригинален. Его нельзя отнести ни к одной из художественных школ. По натуре он был бунтарем, и это как нельзя ярче выразилось в его раннем творчестве, которое бросало вызов идеалам эпохи.

Идеальным образам он противопоставил простого юношу из толпы, наделенного грубой чувственной красотой. Эти персонажи были очень телесны, натуральны и вплотную придвинуты к зрителю.

Позже его стиль смягчится, станет более символичным и глубоким, не утратив при этом реалистичности. Главными темами его картин становятся библейские сюжеты. В конце жизни Караваджо обращается к теме одиночества человека в огромном враждебном ему мире, столь свойственной искусству барокко в целом.

Именины

Именины 29 сентября отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила и Сергей.