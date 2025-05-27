29 наград завоевали школьники Подмосковья на конкурсе научно-технологических проектов

На Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» школьники региона завоевали 29 наград: девять учащихся стали победителями, еще двадцать — призерами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2025 году конкурс отметил свое десятилетие и побил рекорд по числу заявок — поступило более 16,5 тысячи. Только из Подмосковья было направлено 2 335 заявок, что на 68% больше, чем в прошлом году. Такой рост подтверждает: интерес к научно-технологическому творчеству среди школьников региона стремительно растет, а меры поддержки и развивающаяся инфраструктура дают стабильный результат.

В региональном этапе конкурса финалистами стали 154 школьника, а 91 участник получил статус победителя или призера регионального трека.

Финал конкурса прошел в образовательном центре «Сириус» и собрал свыше трех тысяч школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана. Участники представляли свои проекты перед экспертами — ведущими учеными, инженерами и представителями высокотехнологичных компаний.

Среди победителей — талантливые школьники из разных уголков Подмосковья:

Артем Назаров, ученик 8 класса Шатурского лицея — представил ленточно-шлифовальный станок-гриндер собственной конструкции.

Константин Карманов, учащийся 10 «И» класса физтех-лицея им. П. Л. Капицы — разработал автоматизированную систему разметки склада.

Давид Сафаров, ученик 10 «И» класса того же лицея — продемонстрировал БПЛА для автономных гонок, использующий элементы машинного зрения.

Артем Бабченко, ученик Королевского лицея — представил проект «Устройство для экстренных спутников арктической связи для экспедиций».

Александр Кузнецов, ученик 11 «А» класса «Балашихинского лицея» — разработал проект «Моделирование и изучение процессов люминесценции в силикате щелочноземельного металла Sr₃MgSi₂O₈, легированного редкоземельным элементом и без него».

«Очень важно, что ребята не просто участвуют в конкурсах, а работают над реальными научными и инженерными задачами. Это воспитывает мышление исследователя и открывает дорогу в будущее. Мы гордимся успехами подмосковных школьников и поздравляем всех с заслуженной победой», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Финалисты конкурса в июле отправятся на тематическую образовательную программу в «Сириус». В течение 24 дней они будут дорабатывать свои разработки с наставниками. Завершит программу итоговый фестиваль, на котором участники представят проекты экспертному сообществу — ученым, педагогам и представителям отраслей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.