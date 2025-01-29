29 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

29 января 2025 года отмечают Новый год по лунному календарю (китайский Новый год), День мобилизации против угрозы ядерной войны, День поклонения частным веригам апостола Петра и День рождения автомобиля.

Новый год по лунному календарю

Ежегодно этот праздник отмечают в разные даты. В 2025 году он выпал на 29 января.

Альтернативное название праздника — китайский Новый год. Его отмечают во многих странах Азии и, прежде всего, Китае.

Там это государственный праздник, на который устраивают торжественные гулянья. Они продолжаются примерно 15 дней.

День мобилизации против угрозы ядерной войны

Эту дату отмечают во всех странах мира. Она выпадает на годовщину принятия Делийской декларации.

В документе все страны мира призывают к тому, что необходимо остановить гонку ядерных вооружений. Также странам рекомендуется снижать и ликвидировать арсеналы с ЯО.

Документ подписали 29 января 1985 году в индийской столице Нью-Дели. На той встречи присутствовали представители Швеции, Греции, Аргентины, Индии, Мексики и Танзании.

День поклонения честным веригам апостола Петра

Русская православная церковь отмечает 29 января 2025 года поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра. Почти 42 года он пробыл в темнице. Он попал туда, поскольку читал проповедь о Христе Спасителе.

Во время пребывания в тюрьме мужчину связали с помощью двух цепей. Перед судом ангел снял с Петра цепи и помог выбраться из темницы.

Христиане узнали об этом чуде. Они взяли цепи Петра (вериги), а затем хранили, как настоящую драгоценность.

День рождения автомобиля

29 января 1886 года, 139 лет назад, Карл Бенц запатентовал свою первую машину. Автомобиль инженер сделал в 1885 году.

Он имел три колеса. Масса составляла 250 килограмм.

На автомобиль Бенц установил четырехтактный бензиновый двигатель с водяным охлаждением. Его мощность составляла 0,9 лошадиных сил.

Машина ехала со скоростью 16 километров в час. Однако тогда это было довольно быстро. Транспортное средство назвали Motorwagen.

29 января 1886 года Бенц получил патент на этот автомобиль. В 1887 году Motorwagen показали на выставке в Париже.

Именины

Сегодня именины у Максима, Петра, Ивана и Неонилы.