29 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуется День молодежи России и Международный день тропиков. С профессиональным праздником поздравляют кораблестроителей, изобретателей и рационализаторов.

День молодежи России

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Отмечается в стране в последнюю субботу июня. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался «Днем советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня.

Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития государства.

В этот день проходят различные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия.

День изобретателя и рационализатора в России

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Его отмечают в стране ежегодно в последнюю субботу июня. Праздник был введен в конце 50-х годов прошлого века по предложению Академии наук СССР.

Отечественным изобретателям принадлежит авторство многих технических средств, изменивших историю человечества: паровая заводская машина, электрический телеграф, гальваническая копия, радиоприемник и многое другое.

День кораблестроителя в России

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Профессиональный праздник российских корабелов утвердили в 2017 году по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля — фрегата «Орел». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.

На протяжении трех с половиной веков Россия накопила гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных типов и классов и считается одним из лидеров мирового судостроения. До сих пор РФ остается единственной в мире страной, успешно строящей и эксплуатирующей атомные ледоколы.

В 2007 году указом президента РФ была создана «Объединенная судостроительная корпорация» для объединения всех государственных судостроительных активов для развития гражданского судостроения.

День партизан и подпольщиков в России

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Он установлен указом президента РФ в 2009 году. Дата выбрана не случайно, именно 29 июня произошло историческое событие ВОВ.

В этот день в 1941 году вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов.

С инициативой о введении новой памятной даты в стране выступили законодатели Брянской области, которая граничит с Беларусью и одной из первых приняла удары фашистов в 1941 году. В годы ВОВ Брянщина стала одним из центров партизанского движения.

Партизанами в годы Великой Отечественной войны было уничтожено, ранено и захвачено в плен свыше 1 млн фашистов и их пособников, уничтожено более 4 тыс. танков и бронемашин, 1,1 тыс. самолетов и т. д. В массовых операциях разрушено и повреждено 1,6 тыс. ж/д мостов, пущено под откос свыше 20 тыс. ж/д эшелонов гитлеровских войск.

Международный день тропиков

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Этот памятный день установлен ООН в 2016 году. Дата подчеркивает важность осознания мировым сообществом необходимости совместного решения проблем, стоящих на пути развития территорий, входящих в природную зону тропиков.

Проблемы тропиков носят комплексный характер, среди них есть экологическая, социальная, экономическая составляющие. Так, тропики имеют 54% от мировых возобновляемых водных ресурсов, но почти половина их населения считается уязвимой из-за нехватки воды. Проблемным остается вопрос с многомиллионным населением, проживающим в трущобах и страдающим от недоедания.

При этом современные темпы развития показывают, что к 2050 году в тропической зоне будет проживать около 50% населения и 60% детей всей планеты.

Тихон Тихий

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Святитель Тихон, чья память чтится Православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг.

Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения. Однажды его отец, пекарь, отправил сына продавать хлеб, но мальчик все раздал беднякам бесплатно. Отец разгневался, но Тихон процитировал строки из Священного писания: «Дающий Богу сторицей примет». И действительно: когда пекарь заглянул в свое хранилище, бывшее до этого пустым, он с изумлением увидел, что оно полно хлеба.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы — лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери — хоронятся в норы.

Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите.

Именины

В этот день именины празднуют Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр и Тихон.