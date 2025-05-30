28 учащихся Люберец стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 28 учащихся из городского округа Люберцы. Глава муниципалитета Владимир Волков встретился с ребятами, их наставниками и поблагодарил за высокие результаты. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году люберецкое образование значительно укрепило свои позиции: в заключительный этап прошли 82 наших ученика из 15 школ округа — это на половину больше, чем в прошлом году. Важно, что 28 люберчан стали победителями и призерами — в прошлом году у нас было 16 дипломов. Конечно, за каждой победой стоят титанический труд и талант ребят, вера и поддержка родителей, опыт и знания наставников», — отметил Владимир Волков.

В муниципалитете ежегодно растет количество участников, победителей и призеров на всех этапах олимпиады. В этом учебном году муниципальный этап собрал 15 596 участников, региональный этап — 885 участников. Среди них 452 победителя и призера.

Глава Люберец вручил школьникам благодарственные письма и ценные подарки, а их наставникам — знак «Благодарю».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи. По его инициативе установлены выплаты участникам, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: победителям — по 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей, финалистам — 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.