28 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде откроют 260 смен и обновят инфраструктуру лагерей в 2026 г

Этим летом в муниципальных и пришкольных лагерях Нижнего Новгорода отдохнут 28 тысяч детей. Подготовка к сезону уже идет, сообщает pravda-nn.ru .

Мэр Юрий Шалабаев рассказал, что лагеря обновляют к началу каникул. В спальных корпусах и пищеблоках проводят ремонт, устанавливают новые спортивные площадки и тренажеры для воркаута. Также обновляют хозяйственные и медицинские помещения, уличные дорожки, системы освещения и безопасности, мебель и оборудование. В мае территории обработают от клещей.

В муниципальных лагерях пройдет 41 смена, где отдохнут почти 7,5 тысячи детей. В «Александровке» впервые откроется палаточный лагерь. В «Лесном» запланированы пять инклюзивных смен и начнет работу Центр развития и творчества с музеем, сенсорной комнатой, кабинетами логопеда и психолога, комнатой психологической разгрузки, видеозалом и студией звукозаписи.

В пришкольных лагерях организуют 219 смен для более чем 20,5 тысячи детей. Новый лагерь «ТехноСтарт» откроется на базе филиала Дворца имени В. П. Чкалова на улице Композитора Касьянова.

