28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек

28 октября в РФ отмечают День бабушек и дедушек. Это очередной семейный праздник. Он продолжает приятные традиции отмечания Дней отца, матери, братьев и сестер, дочерей и сыновей.

Дату празднуют с 2009 года. 28 октября выбрали не случайно. Именно в конце этого месяца у древних славян отмечались Осенние Деды.

Для большого количества россиян бабушки и дедушки являются важной частью жизни. В детстве они проводили вместе много времени, общались и узнавали новое. Для некоторых, кто по той или иной причине остался без родителей, бабушки и дедушки заменяли маму и папу.

Дедушки и бабушки оказывают большую пользу и своим детям, ведь сидели с внуками. А еще они всегда могут приютить ребенка на ночь, забрать его из садика или еще как-то помочь родителям.

В некоторых регионах России в День бабушек и дедушек проводят разные благотворительные акции. Также организовывают концерты.

