28 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

28 января 2025 года отмечают Международный день защиты персональных данных, Международный день Лего и Павлов день. Также в эту дату более 200 лет назад открыли Антарктиду.

Международный день защиты персональных данных

Дата появилась в 2007 году. Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января, чтобы все пользователи Сети в этот день вспомнили о своей безопасности и соблюдали правила поведения, которые защитят их в Сети.

Дату отмечают во многих странах мира. За рубежом ее также называют «Днем конфиденциальности».

Международный день Лего

28 января отмечают любители конструкторов всех возрастов. Именно в этот день в 1958 году компания получила патент на свой первый кирпич Лего. С тех пор взрослые и дети собирают различные фигурки из конструкторов.

Компания прославилась тем, что выпускала разнообразные предметы для сборки — города, самолеты, танки, машины. Продукция не была привязана к конкретному полу. Предметы были универсальными — и для мальчиков, и для девочек.

Павлов день

Эту дату отмечают каждый год 28 января. Она посвящена памяти преподобного Павла Фивейского. Его еще зовут Павлом Египетским, либо Павлом Отшельником.

Именно он был самым первым христианским монахом. Павел Фивейский жил в отшельническом формате 91 год. Ел хлеб, финики. Во время холодной погоды накрывал себя пальмовыми листьями.

Павел Фивейский умер во время молитвы. Это произошло примерно в 341 году.

Открытие Антарктиды

28 января 1820 года, 205 лет назад, открыли Антарктиду. Тогда люди в первый раз узнали, что на Земле шесть континентов.

Антарктиду открыла русская военно-морская экспедиция, которая отправилась в кругосветное путешествие. Ей руководили Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен.

Экспедиция плавала 751 день. Ее участники успешно прошли 92 тыс. километров. По итогам экспедиции на карту Антарктики нанесли 28 географических объектов с русскими названиями.

Именины

Сегодня именины у Герасима, Вениамина, Елены, Гавриила, Михаила, Павла, Ивана и Прохора.