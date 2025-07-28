28 июля отмечают День Крещения Руси: что это за праздник?

28 июля — День Крещения Руси. В России это государственная памятная дата — такой статус она обрела в 2010 году.

Праздник появился в честь одного из наиболее ключевых моментов в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году. 28 июля для памятной даты было выбрано неслучайно. В этот день вспоминают равноапостольного князя Владимира (Владимира Красное Солнышко).

Он был внуком княгини Ольги. Она крестилась в Константинополе и хотела привить потомку любовь и уважение к христианской вере.

Есть легенда о том, как Владимир выбрал религию для своего народа. Он впечатлился рассказами посланников, которые были направлены в Константинополь. Те вернулись оттуда, поскольку были поражены великолепием церковной службы.

Также крещение Руси было необходимо по иным причинам. Так, чтобы объединить земли, нужно было отказаться от племенных богов. У людей должна была сформироваться монотеистическая религия по принципу: «одно государство, один князь, один бог».

Кроме того, к тому периоду все страны Европы стали христианскими. Также приобщение к этой культуре обеспечивало государство дополнительным стимулом к развитию.

Владимир помогал христианству распространяться на Руси. Он создавал города и делал в них церкви.

При этом крещение Руси проходило довольно долго. Оно завершилось тогда, когда христианство окончательно победило языческие верования.