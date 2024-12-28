28 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

28 декабря 2024 года отмечают Международный день кино, День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, Трифонов день. Также в эту дату на острове Сицилия в 1908 году произошло крупное землетрясение.

Международный день кино

Этот профессиональный праздник появился в честь первого сеанса синематографа братьев Люмьер. Он прошел 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок.

В начале 1895 года французы-братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали изобретение — «Синематограф». 22 марта 1895 года они показали друзьям короткий ролик «Выход рабочих с завода Люмьер».

Затем 28 декабря 1895 года братья продемонстрировали широкой общественности первую в истории короткометражную кинокартину «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». За показ Люмьер брали у парижан деньги.

День святых Невинных Младенцев Вифлеемских

Этот католический праздник 28 декабря 2024 года отмечают чаще всего на Западе. В дату христиане почитают святых младенцев в качестве мучеников. Они погибли, поскольку убившие их ненавидели Иисуса Христа.

Дата связана с Евангелием от Матфея (2:16). Согласно ему, Ирод дал приказ убить всех младенцев, когда узнал, что родился Мессия — Иисус Христос.

Трифонов день

28 декабря 2024 года отмечают день памяти святого Трифона Печенгского. Он проживал в далеком XVI веке на Кольском полуострове.

Трифон появился на свет в семье священника на Новгородской земле. Согласно приданию, мужчина пошел на зов голоса. Так он попал на Кольский полуостров, начал жить у реки Печенга и проповедовал Евангелие.

Через некоторое время Митрофан возвел храм Благовещения. При нем заработал монастырь во имя Святой Троицы. Там же он принял постриг, стал иеромонахом, игуменом монастыря. На Руси считали, что Трифон покровительствует морякам.

Крупное землетрясение на острове Сицилия

Произошел катаклизм 28 декабря 1908 года. Он потряс южную часть Италии и, в частности населенный пункт Мессина.

Подземные толчки были сильные — семь с половиной баллов. Умерли 75 тыс. итальянцев.

Также землетрясение спровоцировало цунами. Его высота достигала 10 метров. Когда такие волны дошли до Мессины, уничтожили ее. Сильный урон был нанесен городу Реджо-ди-Калабрия и селениям, расположенным рядом.

Именины

28 декабря 2024 года именины у Александра, Илариона, Василия, Павла, Степана и Сусанны.