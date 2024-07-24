278 торговых объектов вдоль вылетных магистралей приведут в порядок в этом году

До конца года должны быть приведены в соответствие 278 торговых объектов вдоль вылетных магистралей в 602 городах Подмосковья, сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«До конца года должны быть приведены в соответствие 278 торговых объектов вдоль вылетных магистралей», — заявил он.

Двойных отметил, что объем достаточно большой, но при этом есть понимание, что эту задачу необходимо решить.

В третьем квартале 2024 года был наведен порядок с торговыми объектами на 196 вылетных магистралях в 252 городах, в четвертом квартале этого же года должны соответствовать нормативам 82 вылетные магистрали в 350 городах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — заявил Воробьев.