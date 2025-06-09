27 пришкольных лагерей начали работу в Красногорске

В подмосковном Красногорске 27 пришкольных лагерей открыли двери для почти 3 тыс. ребят. Смена продлится месяц, для школьников подготовлена насыщенная программа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня, 9 июня, начали работать 27 пришкольных лагерей, на три больше, чем в прошлом году. В течение месяца отдохнуть, зарядиться позитивной энергией и оздоровиться смогут 2 740 детей в возрасте от 7 до 12 лет. В каждом лагере разработана программа воспитания и определена профильная смена», — сказала исполняющая обязанности начальника управления образования администрации округа Ольга Кравец.

Она добавила, что по поручению главы округа Дмитрия Волкова в муниципалитете реализуется обширная кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей. Так, 2 июля стартует традиционная международная смена-форум на базе школы «Мир знаний», участниками которой станут не только юные жители округа — активисты Движения Первых и ученического самоуправления, но и дети военнослужащих подшефного корабля «Георгий Победоносец», делегации из побратима Красногорска, белорусского города Кореличи, и города Орел. В смене примут 100 ребят в возрасте от 14 до 17 лет.

Городской лагерь «Сказочный», который примет 325 юных красногорцев, начнет работу 14 июля на базе Опалиховской школы.

Кроме того, в школах № 1 и 15, гимназии № 2 и образовательном центре «Вершина» реализуется проект «Умные каникулы», благодаря которому почти 3,5 тыс. учащихся 2-8 и 10 классов смогут весело и интересно провести время и приобрести новые знания и умения. Ребят ждут квесты, матер-классы, разнообразные проекты и конкурсы.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.