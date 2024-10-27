27 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

27 октября 2024 года будут отмечать День автомобилиста, День плюшевого мишки, Международный день тещи и Параскеву Пятницу.

День автомобилиста

Эту дату отмечают каждый год в последнее воскресенье октября. В 2024-м День автомобилиста выпал на 27 число.

Официально профессиональный праздник учредили в 2012 году. Он называется «День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта».

В эту дату принято вспоминать, насколько большой вклад в экономику России вносят сотрудники транспортной промышленности. Его отмечают как обычные водители, так и люди, ремонтирующие трассы, мастера-механики, сотрудники любых предприятий, связанных с этой сферой.

День плюшевого мишки

Этот международный неофициальный праздник создан, чтобы подарить людям позитивную энергию. Во время него важно проявлять тепло, заботу к друзьям, близким. Эти эмоции и олицетворяют плюшевые медведи.

Хоть такие игрушки и появились давно, в XXI веке они все равно популярны. В этот день можно подарить плюшевую игрушку любимому человеку. Также можно устроить с членами семьи конкурс и вспомнить, какие детские игрушки у кого были.

Международный день тещи

Дата плавающая. Ежегодно Международный день тещи отмечают каждое четвертое воскресенье октября. В этот раза он выпал на 27-е число.

В России и других странах дата не считается официальным праздником. Однако это отличный способ для мужчин сблизиться со своей тещей. В дату принято дарить ей цветы, устраивать ужин и дарить подарки.

Международный день тещи — «профессиональный» праздник для матери жены. В эту дату мужчины показывают, насколько ценят отношения с матерью жены. Такой подход помогает снизить вероятность возникновения конфликтов в будущем.

Параскева Пятница

В эту дату в России отмечают память святой Параскевы Сербской. Она проживала в XI веке в городе Епивате в той же семье, где и святитель Ефимий, что был епископом Мадитоса.

После того, как родители умерли, Параскева продала все имущество семьи, доставшееся ей по наследству, и отдала нищим. Затем девушка отправилась в Константинополь. Там она приняла монашеский постриг.

Затем Параскева совершила паломничество на Святую землю. Она начала жить в Иорданской долине. За пару лет до гибели отправилась обратно домой, где и умерла.

Мощи Параскевы стали творить чудеса. Они исполняли желания людей.

Именины

27 октября 2024 года именины у Кузьмы, Михаила, Петра, Игнатия, Максимилиана, Назара, Николая и Прасковьи.