27 юных жителей Дмитровского округа получили свои первые паспорта

В Дмитрове прошла первая в этом году торжественная церемония вручения паспортов юным жителям округа, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие состоялось в ЦДК «Созвездие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главными героями дня стали 27 юношей и девушек, для которых получение паспорта стало символическим шагом во взрослую жизнь. Перед началом тожественной церемонии собравшиеся все вместе исполнили государственный гимн.

Как отметила Ульяна Хохлова, кадет Дмитровской школы № 2, этот день для нее очень ответственный и важный.

«Очень волнуюсь. Знаю, что с 14 лет я как гражданин Российской Федерации несу ответственность в первую очередь за свои поступки и стала по закону взрослее. Это меня дисциплинирует, ориентирует на хорошую учебу. И, конечно, на помощь маме, которую я очень люблю, как и всю мою семью», — поделилась она перед началом церемонии.

Поздравить ребят пришли глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и депутат Государственной думы, прославленная фигуристка Ирина Роднина.

Михаил Николаевич зачитал поздравление от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и обратился к подросткам с напутствием: «Быть гражданином нашей великой страны — огромная честь и ответственность… Растите, учитесь, стремитесь вперед, совершенствуйтесь и всегда гордитесь тем, что вы — граждане Российской Федерации. А когда вырастите, получите профессию — возвращайтесь на свою малую родину».

Ирина Константиновна пожелала молодым гражданам смело претворять мечты в реальность. «Дерзайте, стремитесь только вперед и гордо несите по жизни право быть гражданином Российской Федерации!» — сказала она.

Затем Михаил Шувалов и Ирина Роднина вручили юным жителям их первые паспорта. Завершилась церемония общей фотографией на память об этом значимом событии.