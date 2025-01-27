27 января: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня памятная дата — Международный день памяти жертв Холокоста, а также в России вспоминают о блокадном Ленинграде. Кроме того, в этот день 101 год назад в Москве открыли Мавзолей Ленина.

День снятия блокады Ленинграда

В 1941 году начались военные действия на подступах к Ленинграду. Целью Гитлера было уничтожение города. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг него сомкнулось и внутри оказались 2,5 млн человек, из них 400 тыс. детей.

Фашисты придавали борьбе за захват Ленинграда важное стратегическое и политическое значение. Связь с городом советским войнам удавалось поддерживать только по Ладожскому озеру. При этом фашистские войска беспрестанно обстреливали город и предпринимали многочисленные попытки, чтобы его захватить.

В январе 1943 года удалось прорвать блокаду. Так, у Ленинграда появилась сухопутная связь со страной. Наступление советских войск за город стартовало в начале 1944 года. Полностью снять блокаду удалось 27 января. Таким образом, город прожил в блокаде и полном голоде 872 дня. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1 млн ленинградцев.

Международный день памяти жертв Холокоста

Праздник утвердила в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН. Это не случайная дата — она приурочена к годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме, которое произошло 27 января 1945 года. За время существования концлагеря в нем погибли от 1,5 до 4 млн человек. В основном это были евреи.

Концентрационный лагерь смерти Освенцим находился на оккупированной территории Польши. На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За всю историю Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом, но если кто-нибудь бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключенных из его блока показательно казнили.

Киберпонедельник в России

Это одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок в интернет-магазинах. Она весьма популярна. В это время купить все необходимое и со скидками можно из дома. Акции в рамках Киберпонедельника торговые площадки в Сети могут устраивать несколько дней.

По мнению специалистов, дата для российского киберпонедельника выбрана удачно. В конце января новогодние траты уже позади, а впереди День всех влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта.

День Солнечного кофе в Исландии

В Исландии есть такой необычный праздник, как День Солнечного кофе. Он отмечается 27 января. Зимой многие районы этой страны погружаются во тьму из-за гористого рельефа. Поэтому во многих долинах появление первых лучиков солнца из-за горы всегда воспринималось как прелюдия предстоящей весны.

Крестьяне из окрестных усадеб собирались в условленном месте, стараясь напечь блинов, успеть заварить и выпить кофе, пока капризное солнце вновь не скрылось за вершинами. Веселье продолжалось также после заката и возобновлялось при новом появлении солнца, пока его свет вновь не становился обыденностью.

Открыт Мавзолей Ленина

После кончины Владимира Ленина 21 января 1924 года ЦК партии и Советское правительство получили множество писем с просьбой не предавать земле, а сохранить тело вождя. Утром 22 января его забальзамировали для сохранения до похорон. А в ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня спроектировать и построить склеп.

Соорудить мавзолей решили у Кремлевской стены в столице. К 27 января 1924 года построили временный деревянный мавзолей по проекту Щусева. Это была усеченная ступенчатая пирамида, к которой примыкали Г-образные пристройки с лестницами. Посетители спускались по правой лестнице, обходили саркофаг с трех сторон и выходили с левой стороны.

27 января 1924 года в 16 часов гроб с телом Ленина установили в Мавзолее. За 1,5 месяца его посетило более 100 тыс. человек.

Через два месяца временную постройку закрыли. После этого приступили к строительству нового деревянного Мавзолея. Через пять лет начали возводить каменный вариант постройки. Он в плане практически повторил деревянный.

Именины

Сегодня именины празднуют Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей и Степан.