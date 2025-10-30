27-я «Парта Героя» открылась в Пролетарской школе Серпухова

В Пролетарской школе Серпухова прошла торжественная церемония открытия «Парты Героя» в память о рядовом Андрее Гаджиеве, участнике специальной военной операции, сообщает сайт MK.Ru .

Выпускник 2017 года отслужил срочную службу в армии, после чего совмещал работу с учебой в Московском техникуме, где изучал юриспруденцию.

В сентябре 2022 года Андрей был призван по мобилизации. За проявленное мужество в зоне боевых действий он был отмечен медалями «За отвагу» и «Участнику СВО». Житель Серпухова отдал свою жизнь, выполняя воинский долг, неподалеку от города Кременная 12 марта 2024 года. Посмертно он был удостоен ордена Мужества.

«Спасибо родителям Героя и учителям, которые воспитали настоящего патриота и воина», — сказал глава городского округа Алексей Шимко в память об Андрее Гаджиеве.

Это уже 27-я «Парта Героя», установленная в учебных заведениях муниципалитета в рамках региональной программы «Успех в единстве поколений».

На церемонии присутствовали представители власти, родители Героя, его учителя, товарищи и родственники.

