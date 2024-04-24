27 апреля школьники смогут помочь 1,2 тыс одиноко проживающим жителям МО

В День добрых дел школьники смогут оказать поддержку 1,2 тыс. одиноко проживающим жителям Подмосковья, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Минсоц предоставил нам список одиноко проживающих жителей Подмосковья. Соответственно, ребята тоже могут их навестить», – сказала Швелидзе в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что школьников готовы принять 1,2 тыс. человек.

«У нас есть пофамильный список, и плюс коллеги предоставили нам ответственного соцкоординатора. Соответственно, школа созванивается с этим соцработникам и уточняет – возможно прийти, удобно это или нет, в каком количестве», – заключила Швелидзе.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», - пояснил Воробьев.