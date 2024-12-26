26 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

В этот день в мире празднуют День подарков и День карамельной трости. В России сегодня отмечают День войск ПВО и Евстратиев день.

День войск ПВО Сухопутных войск РФ

В России 26 декабря отмечается День войск ПВО Сухопутных войск страны. Этот вид войск появился после того, как в ходе Первой мировой войны в небе появились военные самолеты. Тогда возникла необходимость найти способ прикрывать свои войска от нападения с воздуха.

26 декабря 1915 года вышел приказ начальника Штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам. Именно с этого приказа началась история войск ПВО. Праздник был утвержден в 2007 году. В наши дни защита от воздушной угрозы обеспечивается с помощью специальных комплексов, способных ликвидировать угрозу.

День Подарков

Католические страны празднуют Рождество 25 декабря, а на утро следующего дня в некоторых из них отмечают День подарков и открывают ярко украшенные коробки, спрятанные под елкой. Традиция пошла из Великобритании, к ней присоединились Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Интересно, что на День подарков приходятся самые крупные распродажи в магазинах. Также праздник схож по традициям с Днем Святого Стефана, который католики отмечают 26 декабря, поэтому их часто путают.

День карамельной трости

Согласно легенде, в 1670 году хормейстеру Кельнского собора предстояло придумать, как заставить молчать певчих мальчиков в ходе службы. Тогда он заказал у местного кондитера длинные леденцовые палочки и попросил сделать их в форме пастушеского посоха. В итоге дети были заняты сладостями, а служба прошла в тишине.

Особенно популярными трости стали в США. Изначально они были белого цвета, а затем появились их полосатые собратья. В 1847 году возникла традиция украшать этими сладостями рождественское дерево. Считается, что перевернутая трость обозначает букву J — имя Иисуса (Jesus — ред.).

Евстратиев день

По православному календарю в этот день принято почитать память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которых язычники в IV веке заключили в темницу, пытали и казнили за их веру.

На Руси приговаривали «Мученик Евстрат солнышку рад», обращая внимание на то, что световой день понемногу становится длиннее. Начиная с этого и последующие 11 дней принято было наблюдать за погодой. Она подсказывала, какую ждать погоду в каждый месяц следующего года.

Еще считалось, что в этот день проводятся ведьмины посиделки. Чтобы не навлечь беду, запрещалось сквернословить и оставлять на крыльце веник, последним могла воспользоваться нечистая сила, чтобы замести солнце.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест и Яков.