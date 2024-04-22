2500 портретов ветеранов разместят в автобусах Подмосковья

«Семейные герои жителей Подмосковья вновь будут сопровождать пассажиров в преддверии Дня Победы на самых разных маршрутах всей Московской области. 2500 портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах и начнут курсировать по региону уже с 1 мая», — рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Принять участие в акции можно, направив на электронную почту bpr50@polkrf.ru информацию о своих близких — участниках Великой Отечественной войны, которая сохранилась в семье: ФИО, годы жизни, воинское звание, фотографии, дополнительную информацию, например, боевой или трудовой путь», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В прошлом году шествие Бессмертного полка в Подмосковье массово прошло на транспортных средствах разных размеров, форматов и назначений. Портреты семейных Героев размещались на автомобилях и автобусах, тракторах и квадроциклах. В текущем году все удобные для жителей форматы сохраняются.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.