250 студентов Москвы и Московской области создали будущее со Сбером

Учащимся вузов и ссузов рассказали о новых технологиях и их применении в реальной жизни, а также дали возможность разработать свои проекты с использованием инновационных решений.

Среднерусский банк Сбербанка провел масштабное образовательное мероприятие, участие в котором приняли порядка 250 учащихся вузов и ссузов Москвы и Московской области. Программа включала лекции, интерактивные зоны и бизнес-квест «СоздавAI будущее со Сбером», где студенты смогли не просто узнать больше о мире новых технологий, но и представить свои идеи по их применению в будущем на благо людей.

Ключевой темой мероприятия стали инновации — эксперты Сбера рассказали студентам о развитии искусственного интеллекта (AI) и состоянии этого сектора в России и в мире. Уже сейчас Сбер активно внедряетAIв самых разных сферах работы — от выдачи кредитов до автономных автомобилей, которые можно встретить на улицах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы в Сбере понимаем, что современные студенты активно ищут возможности для самореализации, ценят гибкость и инновации. Именно поэтому мы стремимся быть для них не просто банком или потенциальным работодателем, а надежным партнером, который помогает раскрыть их потенциал. Наши продукты и сервисы созданы с учетом их потребностей, чтобы каждый студент мог чувствовать поддержку на пути к своим целям. С сентября прошлого года совместно с ведущими университетами страны Сбер запустил 11 новых образовательных программ, направленных на развитие компетенций в диджитал-сферах: AI, машинное обучение, разработка ПО, сопровождение банковских информационных систем.На образовательных онлайн-платформах Сбера обучается почти полмиллиона студентов.Это не просто цифры — это реальные люди, студенты и их родители, которые используют наши ресурсы для достижения успеха», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

После лекций состоялся бизнес-квест, в рамках которого участникам предстояло разработать продукт или сервис с использованием технологий искусственного интеллекта, применимый в 2050-м году. Победители получили подарки от Сбера, но наиболее ценными для участников стала оценка их проектов: в завершение мероприятия участники представили свои идеи перед жюри, которые учитывали инновационность решения, пользу для человека и креативность подачи. На третьем месте оказался проект СберЛайф –AI-помощник человека во всех сферах жизни. Второе место занял проект СберПолис — умный город с беспилотным транспортом и инновационными социальными учреждениями. А наивысшую оценку получил проект под названиемSberVision: участники предложили разработать умные очки со встроенным голосовым помощником, медиатекой и функцией управления умным домом.

«Мероприятие оставило только положительные эмоции! Подробно рассказали про искусственный интеллект, как он используется в Сбере. Программа была насыщенной, все были на одной волне. Отдельно хочется отметить проектную работу. Было безумно интересно работать с ребятами, которых видишь впервые. Алена, модератор нашей команды, быстро нас всех познакомила и ввела в курс дела. Была нереальная атмосфера — все участники были активны, дружелюбны, заряжены позитивом и оказывали поддержку», — сказала участница мероприятия и студентка Одинцовского техникума Мария Родина.

В ходе мероприятия студентам также рассказали о возможностях развития и получения первого карьерного опыта внутри Сбера. Так, практику в компании сейчас можно пройти как в традиционной очной форме, так и онлайн — по программам «Карьера будущего» и «Школа первой линии». Во втором случае студентам доступны десятки электронных курсов, позволяющих развить самые разные навыки, а по итогам прохождения программы можно получить соответствующий сертификат. Кроме того, у студентов есть возможность пройти стажировку SberSeasons, а также создать первый технологический бизнес в молодежных акселераторах Сбера.

«Сотрудничество со Сбером открывает перед студентами колледжей дополнительные возможности для повышения уровня подготовки на образовательных онлайн-платформах. Они получают ценные знания и практический опыт непосредственно от ведущих работодателей, изучая и решая реальные задачи, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда», — подчеркнул заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев.

Среднерусский банк Сбербанка уделяет много внимания сотрудничеству со студентами и развитию их потенциала: организация системно взаимодействует с более чем 150 университетами и 80 колледжами, и постепенно сети сотрудничества только растут. Так, за 2024 год около 800 студентов успешно прошли практику в Среднерусском банке Сбербанка и почти 50 из них устроились на работу в компанию. За год было проведено 230 мероприятий для молодежи, включая лекции, экскурсии и ярмарки вакансий, которые помогли студентам не только развить профессиональные навыки, но и сориентироваться в своих карьерных стремлениях и перспективах. По всей России в Сбере прошли практики и стажировки почти 14 тысяч студентов, и более 1 тысячи успешно трудоустроились в компанию.