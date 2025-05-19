250 кустов сирени высадили на территории музея-заповедника в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе прошел завершающий этап международной акции «Сад памяти» на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». Глава Ленинского округа Станислав Каторов совместно с семьями сенаторов РФ под руководством Александра Двойных и руководителем департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры Российской Федерации Еленой Харламовой высадили 250 кустов сирени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уже много лет в Подмосковье в дни празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы выходим сажать лес, восстанавливать наши зеленые территории. За 10 лет высажено более 19 миллионов деревьев. Акция важна не только в разрезе восстановления зеленого каркаса, прививания молодежи экологической повестки, но и для сохранения исторической памяти. Это очередная благодарность тому великому поколению победителей, которые ковали победу, защищали родную страну. Благодаря им сегодня мы живем в суверенной стране, изучаем отечественную историю, говорим на родном языке», — сказал сенатор РФ Александра Двойных.

В ходе мероприятия состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Великой Отечественной войны. Кроме того, были организованы мастер-классы и игровая зона для всех возрастов.

В завершение программы участники посетили с экскурсией музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле» и Музей-усадьбу «Горки», где сохранена обстановка, в которой жил и работал Владимир Ленин.

«Уверен, что этот „Сад памяти“ станет еще одним символом победы в Великой Отечественной войне и будущей победы в специальной военной операции. Благодарю всех присутствующих за участие в мероприятии и за выбор именно нашей площадки. Акция „Сад памяти“ бессмертна», — добавил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Ленинского округа было высажено 1 202 саженца деревьев при участии местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.